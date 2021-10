Call of Duty: Activision dévoile le système anti-triche Ricochet pour Warzone et Vanguard

An internally developed PC kernel-level driver will launch with RICOCHET Anti-Cheat.



The driver will first arrive alongside the upcoming Pacific update in #Warzone and subsequently launch for #Vanguard at a later date. — Call of Duty (@CallofDuty) October 13, 2021

Intitulé, c'est non sans fierté qu. Selon les dires du studio, « les tricheurs ne sont pas les bienvenus » et il n'y a aucune tolérance possible pour ces derniers. Depuis plusieurs mois, ils sévissent dans Call of Duty: Warzone , rendant l'expérience du jeu tout simplement horrible pour les autres. Malgré les nombreuses tentatives de ban, ils finissent toujours malheureusement pas revenir.Cette fois-ci, le studio espère bien en venir à bout grâce à son nouveau système.pour éradiquer les cheaters. De ce fait, plusieurs mises à jour seront déployées afin de renforcer la sécurité des comptes. Par ailleurs, un nouveau pilote au niveau du noyau du PC sera lancé, dans un premier temps sur, ce dernier permettant d'identifier les tricheurs. Cela renforcera ainsi la sécurité globale du serveur. Même s'il est semblable au systèmea tenu à rassurer les joueurs en précisant que ce système sera actif seulement lorsque le battle royale sera lancé, contrairement à celui dequi l'est sans cesse.Cette méthode n'est en effet pas vraiment ce que les joueurs préfèrent puisque cela permet généralement au studio, et dans ce cas précis à, d'avoir accès à n'importe quelle partie de la mémoire des PC. Cependant, malgré cela, les joueurs ont atteint un tel point de non-retour vis-à-vis des cheaters qu'ils sont prêts à accepter cela, juste pour pouvoir jouer le plus sereinement possible. Sur Reddit, l'utilisateur t_hugs3 n'a pas hésité à prendre la parole au nom de la plupart des joueurs deet a déclaré qu'ils n'étaient pas pour ce genre de pratique, mais qu'aujourd'hui leurs parties ont été ruinées par tellement de cheaters qu'ils pourraient « honnêtement s'en foutre à ce stade ».Enfin, Ricochet sera disponible lors de la mise à jour qui introduira la nouvelle carte deavec le Pacifique, puis lors du lancement de Call of Duty: Vanguard qui, on vous le rappelle, sera disponible le 5 novembre sur les consoles PlayStation, Xbox et sur PC.