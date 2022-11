Modern Warfare 2 : Un joueur a déjà débloqué le skin Polyatomique

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Comme dans tous les jeux multijoueur ou presque,propose à ses joueurs de personnaliser leurs armes, par le biais des camouflages. Ces derniers permettent de changer la couleur des armes ou de leur donner des motifs plus atypiques, notamment en réalisant quelques défis simples, demandant, très souvent, de faire des éliminations.Certains de ces camouflages, en revanche, sont bien plus difficiles à obtenir. Il s'agit des camouflages de maîtrise, lesquels sont disponibles en plusieurs variantes (Or, Platine, Polyatomique et Orion), démontrant, en outre, votre implication sur le champ de bataille. Il faut effectivement jouer un bon nombre d'heures pour débloquer ces camouflages, ce qui demande de s'investir encore et encore.D'ailleurs,, et en l'espace de six jours, ce dernier a, déjà,, une véritable prouesse.Pour rappel, pour obtenir un camouflage Polyatomique, il faut avoir validé tous ses défis de camouflage de base, débloquer le camouflage or pour toutes les armes de sa catégorie et enfin avoir obtenu le camouflage Platine pour au moins 51 armes ( plus d'informations sur les camouflages de maîtrise d'arme ). Il vous faudra, très probablement, une centaine d'heures pour débloquer vos premiers camos Polyatomique. Pour ce qui est de Reidboyy, 150 heures de jeu, environ, auront été nécessaires.En attendant, rappelons que vous pouvez profiter de plusieurs guides Modern Warfare 2 , dont une tier list des meilleures armes