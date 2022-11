Modern Warfare 2 : Les jetons double XP, comment en obtenir ?

Comment avoir plus de jetons double XP ?

Que vous débutiez sur Call of Duty: Modern Warfare 2 ou que vous soyez, déjà, un expert, il se peut que vous vous demandiezpour monter votre expérience de profil ou vos armes plus vite. Sachez qu'il est possible d'en récupérer gratuitement et nous vous expliquons comment.Après avoir utiliséde base, qui permettent effectivement de gagner bien plus d'expérience à la fin d'une partie (généralement x2), de nombreux joueurs aimeraient en avoir d'autres, d'autant plus que durant les premiers niveaux, la progression du compte permet de débloquer des armes, des accessoires ou encore des atouts, des choses essentielles sur le terrain de jeu. Cela est la même chose pour les armes, surtout que toutes les débloquer est assez fastidieux.De fait, si jamais vous ne savez pas comment faire pour obtenir plus de jetons double XP, nous vous donnons quelques astuces ci-dessous.Premièrement,. Vous pourrezassez facilement. Qui plus est, cela ne vous prendra pas trop longtemps, puisque la durée de vie de la campagne de MW 2 est relativement faible, moins d'une dizaine d'heures.Deuxièmement,. En remplissant des missions, vous pouvez également, alors que le mode en lui-même peut vous permettre de gagner bien plus d'XP, selon les événements de votre partie.Enfin, consultez le passe de combat. Même si vous ne l'achetez pas,. Si vous l'achetez, vous pouvez évidemment en récupérer un peu plus.Pour parfaire votre progression, vous pouvez également suivre l'actualité de, puisque Activision organisera, de temps à autre, des week-ends double XP, parfait pour faire le plein.