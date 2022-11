Modern Warfare 2 : Comment monter ses armes rapidement ?

Comment monter ses armes rapidement sur MW 2 ?

La progression dansest un élément primordial. Que ce soit pour monter le niveau de son compte ou simplement le niveau d'une arme, cela vous ouvre la porte pour d'autres perspectives, notamment débloquer de nouvelles armes et accessoires. Il faut donc passer du temps, énormément de temps, en jeu, pour arriver à ses fins et débloquer tout le contenu.Si certains joueurs aiment aller à leur rythme, d'autres, en revanche, souhaitent maximiser leur temps pour, permettant, en outre, de débloquer des camouflages spéciaux, ceux en Or, Platine, Polyatomique et Orion Avant toute chose, sachez que, avec les éliminations et assistances. C'est pourquoi il est important de ne pas vous rendre dans un mode avec des objectifs spéciaux pour monter vos armes, afin de ne pas avoir un comportement négatif pour l'équipe.De fait, il va falloir se rendre dans des modes tels queSi les deux premiers permettent de gagner rapidement des niveaux, puisque les affrontements s'enchaînent, vous pouvez davantage opter pour, qui est une version plus grande de Match à mort en Équipe. Dans celui-ci, ce sont deux équipes de 20 joueurs qui vont combattre, sur une carte bien plus grande, avec en prime des véhicules. Et pour compléter le tout, des bots gérés par l'IA seront ajoutés aux deux camps. Selon comment vous jouez, vous allez très vite pouvoir enchaîner les éliminations et les séries d'éliminations, et donc gagner bien plus d'XP.De plus, vous pouvez profiter des jetons Double XP pour gagner encore plus d'expérience pour vos armes, sans oublier les week-ends durant lesquels Activision et Infinity Ward mettent en place un gain d'expérience multiplié par deux.Mais pour faire bref, vous pouvez gagner de l'XP dans les modes énergiques,, du fait du grand nombre d'ennemis sur la carte, mais aussi la présence des bots, très faciles à éliminer. D'ailleurs, si vous ne savez pas quelle arme choisir sur, nous vous proposons une tier list des meilleures armes