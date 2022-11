Modern Warfare 2 a-t-il du SBMM ?

Modern Warfare 2 propose-t-il du SBMM ?

Qu'est-ce que le SBMM sur MW 2 ?

Avec la sortie de Call of Duty: Modern Warfare 2 , la communauté se pose une multitude de questions, notamment une liée au matchmaking et au niveau des joueurs que vous affrontez. En effet, il se peut qu'une partie soit réussie, assez facilement, et que la suivante soit plus complexe, sans aucune raison apparente. De fait, les joueurs se demandent si, ou non.Comme vous l'aurez compris, la réponse est. C'est la raison pour laquelle vous pouvez avoir l'impression que vous avez du mal à enchaîner les bonnes performances, étant donné que le matchmaking vous place très souvent avec des adversaires ayant plus ou moins le même niveau que vous.Plus vous enchaînerez les bonnes performances sur les champs de bataille, plus les lobbys seront remplis de joueurs ayant un certain niveau. En revanche, en multipliant les contre-performances, vous devriez retrouver des adversaires un peu plus faibles. C'est notamment ce qui explique le fait qu'après quelques jours sans jouer, ou en jouant peu, vous tomberez dans des parties assez faciles, normalement.La fonctionnalité est simple et fonctionne comme une ranked., dans le but de proposer des parties assez équilibrées. Seulement, dans le cas de, Activision a implanté le, ce qui ne permet pas de lancer simplement une partie pour s'amuser, étant donné qu'il faudra s'accrocher et se concentrer pour ne pas finir bon dernier.S'il s'agit d'une fonctionnalité assez intéressante sur le papier, de nombreux utilisateurs ne sont pas ravis et souhaiteraient un équilibrage, pour qu'il soit moins présent et moins impactant.Quoi qu'il en soit, avec l'impossibilité de voir son ratio/KDA , la présence duen l'état est l'une des choses faisant le plus parler.