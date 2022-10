Call of Duty: Modern Warfare 2 : Le ratio/KDA, comment le voir ?

Peut-on voir son ratio/KDA sur Modern Warfare 2 ?

Dans tous les jeux de tir compétitif, que ce soit des FPS ou TPS, les statistiques sont importantes, pour avoir un aperçu des performances et voir si nous progressons, ou non. Dans CSGO et VALORANT, ou les battle royale tels que Apex Legends et PUBG, il est possible de trouver diverses informations, dont le fameux. Toutefois, dansla fonctionnalité, ou plutôt l'information, n'est pas réellement indiquée.Aussi surprenant soit-il,actuellement. En effet, vous aurez beau naviguer dans les menus, aller sur votre profil ou dans les paramètres, vous ne trouverez aucune mention du KDA. Il est donc tout simplement impossible de voir ses performances sur le champ de bataille en multijoueur, à moins que vous notiez le ratio que vous avez lors de chaque fin de partie, pour ensuite le calculer vous-même.En effet, la seule manière deest en pleine partie. En appuyant sur tab ou le pavé tactile/bouton menu, vous pourrez avoir les différentes informations sur la partie, et, une fois celle-ci terminée, vous obtiendrez votre ratio, mais uniquement celui de cette partie. Cela vous donne donc un aperçu sur le moment, mais vous ne pourrez pas, comptabilisant toutes les éliminations, toutes les morts et toutes les assistances depuis votre première partie sur MW2.Cependant, il existe tout de même un moyen d', notamment grâce au fameux tracker . Cependant, il va falloir patienter encore quelques semaines avant que la fonctionnalité soit en ligne. Mais vous pourrez, ensuite, suivre vos performances.Il n'est pas impossible que les développeurs, Infinity Ward, ajoutent la fonctionnalité par la suite, si la demande de la part de la communauté est importante. Mais pour le moment, aucune mention dua été faite.