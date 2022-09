Game Pass : Certains opus Call of Duty, Diablo et Overwatch arriveront sur le catalogue

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Vous n'êtes probablement pas sans savoir qu'Activision-Blizzard est racheté par la firme américaine Microsoft. Cette acquisition a fait parler d'elle, ces derniers mois, tant elle a soulevé de nombreuses questions, notamment quant au possible retrait des jeux Call of Duty sur les plateformes PlayStation À ce sujet, Phil Spencer, CEO de Microsoft, a récemment apporté des informations quant aux projets de la firme vis-à-vis de cette acquisition, et plus particulièrement. Dans un long article , disponible sur le site officiel Microsoft, Phil Spencer a déclaré : « [...] Nous avons l'intention de rendre la bibliothèque de jeux d'Activision-Blizzard, qui est très appréciée - incluant Overwatch, Diablo et Call of Duty - disponible dans le Game Pass et de développer ces communautés de joueurs [...] ».Ainsi,, le deuxième évidemment, devraient. À l'heure actuelle, nous ne savons pas encore si tous les opus des franchises précédemment citées (hormis Overwatch) intégreront le service ni quand ils se rendront disponibles. L'acquisition d'Activision-Blizzard par Microsoft devrait être finalisée l'année prochaine, selon les dernières informations. Évidemment, dès que de plus amples détails seront disponibles, à ce sujet, nous ne manquerons pas de vous tenir au courant.Rappelons que le prochain titre Call of Duty, soit, doit débarquer le 28 octobre prochain sur la plupart des plateformes de jeu.se rendra, quant à lui, disponible en free-to-play le 4 octobre 2022.