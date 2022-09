CoD: Modern Warfare 2 : Les sons de pas et la visibilité des ennemis seront améliorés

Les bruits de pas modifiés lors de la sortie

Meilleure visibilité pour les joueurs ennemis

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Après une deuxième bêta remplie de succès, étant donné que le deuxième week-end de la bêta de Call of Duty: Modern Warfare 2 a été le plus populaire de l'histoire de la franchise , les développeurs ont pu collecter d'innombrables avis, et se sont exprimés sur les choses qui seront probablement modifiées d'ici à la sortie du jeu, fin octobre, sur le site officiel Si vous avez joué à la bêta de Call of Duty: Modern Warfare 2, vous avez, très probablement, dû remarquer queen majeure partie sur les cartes avec différents niveaux. Les développeurs, qui avaient déjà apporté quelques modifications, ont pris note de ces retours et comptent modifier encore un peu plus ces sons.L'autre changement majeur qui devrait être intégré lors de la sortie est le fait que. Lors de la bêta, il était parfois difficile de bien voir un adversaire, notamment s'il se trouvait à l'intérieur et vous à l'extérieur. Infinity Ward en est conscient et va appliquer quelques améliorations, bien qu'aucun détail n'a été donné à ce sujet.Pour le reste, les lobbies pourraient connaître quelques changements, après les tests de la bêta, alors que les développeurs semblent satisfaits de l'équilibre des armes.Quoi qu'il en soit, il est toujours appréciable de voir que le studio est très réactif par rapport aux craintes de la communauté. Espérons que les différents soucis soient réglés lors du lancement de, le 28 octobre, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series.