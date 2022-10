Peut-on jouer en écran scindé/split screen sur Modern Warfare 2 ?

Sur PlayStation et Xbox

Sur PC

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

De nombreux jeux proposent la fonctionnalité de, permettant, comme l'indique le nom, de jouer à plusieurs, de deux à quatre utilisateurs, sur la même console ou le même ordinateur. La licence LEGO, par exemple, laisse la possibilité à ses joueurs d'évoluer à plusieurs, pour coopérer plus facilement et avancer plus vite dans l'histoire., qui est un FPS compétitif, peut prétendre à cette fonctionnalité, mais qu'en est-il ?Sans surprise, sur consoles, que ce soit la PS4, PS5, Xbox One ou Series,, sans aucun problème. Pour cela, il suffit de connecter une deuxième manette tout en sélectionnant un compte utilisateur, une fois le jeu lancé. L'écran se divisera en autant de manettes et de comptes connectés.C'est ici que les choses se corsent, étant donné qu'. Cela était, déjà, le cas pour les derniers épisodes, et Activision ne l'a pas implanté. Il faut dire qu'il est, étant donné que les écrans sont, d'une part, plus petits et que d'autre part, la gestion des comptes et profil n'est pas la même. Si jamais la fonctionnalité arrive, nous ne manquerons pas de mettre à jour cet article, et vous détailler la méthode pour y parvenir.Si vous souhaitez jouer à plusieurs sur la même machine, il faudra donc opter pour une console, étant donné que seul ce support permet de jouer à écran scindé. Notez néanmoins que Call of Duty: Modern Warfare 2 est doté du cross-play . Cela veut dire que vous allez pouvoir jouer avec vos amis, quelle que soit leur plateforme.