Call of Duty: Modern Warfare 2 est-il cross-play et cross-progression ?

Call of Duty: MW2 est-il cross-play ?

Call of Duty: MW2 propose t-il la fonctionnalité cross-progression ?

Depuis la première annonce officielle concernant le multijoueur de, de nombreux joueurs et joueuses se demandent siAvant toute chose, sachez que la fonctionnalitépermet aux joueurs, venant de différentes plateformes de jeu, de profiter ensemble d'un titre. Par exemple,propose cette fonctionnalité, comme beaucoup d'autres jeux.Pour en revenir àet à la question du, notons que, comme pour tous les jeux de la franchise depuis quelques années. De ce fait, les joueurs et joueuses PC pourront former une équipe avec des personnes/amis étant sur consoles PlayStation (PS4/PS5) ou Xbox (Xbox One/Xbox Series). D'ailleurs, il sera possible d'activer/désactiver le cross-play dans les options du jeu selon vos préférences.La fonctionnalité, ou autrement dit « cross-platform », permet généralement aux joueurs d'importer et donc retrouver leurs statistiques, items, skins et autres données d'un jeu, d'une plateforme à une autre. À ce sujet, remarquons queDe ce fait, si certains joueurs décident de jouer àsur PC puis de lancer le titre sur PS4/PS5, par exemple, ils pourront récupérer leur progression. Pour cela, il convient d'utiliser le même compte Activision qu'utilisé précédemment.D'ailleurs, sachez que terminer la Campagne devous permet de débloquer de nombreux éléments cosmétiques (plus de détails dans notre article dédié ), pouvant être équipés pour le multijoueur du titre.