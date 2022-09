CoD: Modern Warfare 2 bêta : Les meilleures armes

Meilleures armes de la bêta de Call of Duty: Modern Warfare 2

Fusils d'assaut

M4

Lachmann-556

Mitraillettes/SMG

Lanchmann SUB (MP5)

FSS Hurricane

Même lors des phases de bêta, que ce soit pour un Call of Duty ou un autre jeu, les joueurs souhaitent être les plus performants possibles. Cela passe donc par un choix d'armes et d'équipements minutieux, afin de prendre le dessus sur les adversaires. Heureusement,Grâce à la première bêta, dédiée uniquement aux joueurs sur PlayStation, nous avons donc pu découvrir certaines qui seront disponibles dans le multijoueur lors de la sortie, et certaines se montrent déjà comment étant les meilleures, selon la classe choisie. De ce fait, si vous faites partie de celles et ceux qui se demandent, voici une sélection, non exhaustive bien entendu.Selon les retours de la communauté et notre propre expérience, nous vous listons ci-dessous, afin de vous aider dans votre choix, lors deProbablement l'une des classes les plus populaires, avec des armes classiques, sans surprise. Les équipements vous permettent également d'améliorer certains points, selon la façon dont vous jouez.Notez que nous aurions pu ajouter la Kastov-74U, mais celle-ci possède un fort recul et n'a pas une prise en main très facile.Ces armes sont très appréciées des joueurs au corps-à-corps, étant donné que leur cadence de tirs est, en général, très rapide.Pour le reste des armes, le choix est trop limité pour en ressortir une, d'autant plus que les parties ne se feront que rarement aux fusils de sniper et précision. Les quatre armes citées ci-dessous, en plus de la Kastov-74U, font partie desEn outre, pour maximiser vos performances, vous pouvez utiliser certains atouts. Mais là encore, vous devrez les choisir en fonction de la façon dont vous jouez,La deuxième bêta de Call of Duty: Modern Warfare 2 aura lieu du 22 au 26 septembre, sur toutes les plateformes. D'ailleurs, en y jouant, vous pourrez obtenir des récompenses exclusives , une fois le jeu sorti, le 28 octobre prochain.