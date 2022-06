Call of Duty : Un mode Zombies standalone semble se préciser

We have big plans for zombies and want to grow the team to realize them. There are several design positions open at a range of experience level so it’s a great time to apply if you are interested! https://t.co/8Abyfur0vK — Kevin Drew (@perditionforest) June 4, 2022

Il y a plus d'un an, déjà, des rumeurs laissaient entendre qu'Activision et Treyarch avaient pour ambition de proposer un mode Zombies indépendant de la franchise Call of Duty et des jeux annuels. S'il s'agit d'un mode très populaire de la licence, la durée de vie de ces modes est, malheureusement, aussi courte que les jeux auxquels ils sont reliés, ce qui n'est pas idéal pour celles et ceux aimant réellement se plonger dans le mode Zombies.Ainsi, en février 2021, une fuite indiquait qu'un projet séparé était en cours de préparation , sans davantage de détail. Plus d'un an plus tard, Treyarch, à qui nous devons ce mode, a publié un tweet dans lequel nous pouvons voir que le studio recrute à plusieurs postes.. D'ailleurs, le studio a « de grands projets » pour le mode introduit en 2008, avec World at War.Bien évidemment, il va falloir patienter avant de savoir si un projet autonome va bel et bien voir le jour, mais il n'est pas impossible qu'Activision revoie certains de ses plans., les nostalgiques des premières versions, qui auraient pu délaisser la franchise au fil du temps.En attendant, nous rappelons que Call of Duty: Modern Warfare 2 arrivera le 28 octobre 2022, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series.