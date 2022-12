Call of Duty pourrait arriver dans les jeux PS Plus

Microsoft’s Call of Duty deal offer to Sony includes the right to offer the game via subscription, a source tells @leah_nylen (Msft made the offer before the FTC news. Sony hasn’t accepted) https://t.co/hWBcT87BA0 — Dina Bass (@dinabass) December 12, 2022

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Depuis le début de l'année 2022, le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft alimente de nombreux débats, et devrait continuer à le faire pendant encore quelques mois, compte tenu de la complexité du dossier. Microsoft, qui souhaite coûte que coûte que cette transaction se réalise, essaye d'obtenir les faveurs de Sony, qui ne voit pas d'un très bon œil que sa plus forte licence passe chez son concurrent direct.Récemment, comme le révèlent Leah Nylen et Dina Bass, journalistes chez Bloomberg,. Cette proposition aurait eu lieu avant que la Federal Trade Commission ne bloque ce rachat, et Sony n'aurait pour le moment pas accepté.En effet, le 8 décembre, l'agence qui vise à empêcher tout monopole déloyal a intenté une action en justice pour bloquer l'acquisition par Microsoft d'Activision Blizzard, étant donné que cela « permettrait à Microsoft de supprimer les concurrents de ses consoles de jeu Xbox et de son activité en pleine expansion de contenu par abonnement et de cloud gaming ».En d'autres termes, il va falloir patienter encore de longs mois avant de connaître le fin mot de cette histoire, qui n'a pas fini de faire parler. Rappelons que Microsoft avait déjà proposé de rendre disponible les franchise Call of Duty sur les consoles Nintendo