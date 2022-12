Call of Duty arrivera (normalement) sur les consoles Nintendo

Call of Duty bientôt sur les consoles Nintendo

Microsoft has entered into a 10-year commitment to bring Call of Duty to @Nintendo following the merger of Microsoft and Activision Blizzard King. Microsoft is committed to helping bring more games to more people – however they choose to play. @ATVI_AB — Phil Spencer (@XboxP3) December 7, 2022

Depuis plusieurs mois, nous savons que Microsoft souhaite racheter Activision Blizzard, dans le but d'étendre son répertoire et devenir le cador de l'industrie vidéoludique. Si cette acquisition se confirme, de nombreux projets verront le jour, et certaines licences pourront s'étendre, comme l'a confirmé Phil Spencer, sur les réseaux sociaux.Le dirigeant de Xbox Game Studio a, effectivement, annoncé que, ce qui n'a pas manqué de faire plaisir à la communauté. L'objectif est « d'offrir davantage de jeux à un plus grand nombre de personnes, quelle que soit la façon dont elles choisissent de jouer ».Ainsi, dans quelques années,, ou la nouvelle console de constructeur japonais, s'il en a sorti une d'ici là, ce qui est très probable.Ce n'est pas la seule bonne nouvelle partagée par Phil Spencer, qui explique également que Call of Duty: Modern Warfare 2 est, effectivement, disponible sur la plateforme de Valve, et les chiffres sont tout simplement excellents. Microsoft étant, déjà, implanté sur Steam, il n'y a aucune raison pour que Call of Duty ne continue pas à sortir dessus.Pour ce qui est de Call of Duty sur les consoles de Sony, aucun accord n'a été conclu, mais il s'agirait également d'un accord sur dix ans. Le président de Microsoft est ouvert à la discussion et serait heureux qu'une telle entente voie le jour. Bien évidemment, tout cela devra être validé par l'Autorité de la concurrence.