Call of Duty : Phil Spencer confirme que les jeux sortiront encore sur PlayStation

En septembre dernier , Microsoft avait affirmé que les jeux Call of Duty resteront disponibles sur PlayStation, et ce pendant « plusieurs années ». Récemment, Phil Spencer est revenu sur le sujet. Ce dernier a ainsiEn effet, dans une récente interview avec Same Brain , Phil Spencer a déclaré que « nous ne retirons pas Call of Duty de PlayStation [...] Ce n'est pas notre intention. Tant qu'il y aura une [console] PlayStation, notre intention est de continuer à expédier Call of Duty sur PlayStation ». Par ailleurs, pour illustrer ses propos, Phil Spencer a utilisé l'exemple de: « Nous avons élargi le nombre d'endroits [plateformes de jeu] où les gens peuvent jouer à Minecraft, nous n'avons pas réduit les endroits, ce qui a été positif pour la communauté Minecraft, selon moi [...] ».De ce fait, les prochains titres Call of Duty continueront d'arriver sur les consoles PlayStation. Il semblerait donc quePour rappel, le dernier opus Call of Duty sorti est, qui est arrivé le 28 octobre dernier. Le jeu est à retrouver sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC (via Steam et Battle.net). Nous vous avons concocté plusieurs guides au sujet de cet opus. Si vous êtes intéressé par Call of Duty: Modern Warfare 2, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à moindre coût :