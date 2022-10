Call of Duty : Phil Spencer aimerait voir la licence arriver sur Switch

Microsoft Gaming CEO Phil Spencer (@xboxp3) on CoD and the Activision deal:



"Call of Duty specifically will be available on PlayStation. I'd love to see it on the Switch, I'd love to see the game playable on many different screens. Our intent is to treat CoD like Minecraft"



1/2 — Tom Warren (@tomwarren) October 26, 2022

Xbox Édition Cross-Gen Bundle → 62,99 € au lieu de 79,99 €, soit 21 % de réduction. Édition Vault → 87,49 € au lieu de 109,99 €, soit 20 % de réduction.

PlayStation Carte PSN 50 € → 45,29 € au lieu de 50 €, soit 9 % de réduction. Carte PSN 20 € → 18,99 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Ces derniers temps, la franchisefait couler beaucoup d'encre, notamment suite à l'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft. Par ailleurs, les joueurs et les joueuses attendent avec impatience le prochain opus de la licence,, devant débarquer le 28 octobre prochain. Or, ce n'est pas tout.Récemment, soit durant le WSJ Live de cette année,, CEO de Microsoft,, et plus précisément de. Comme reporté par le journaliste Tom Warren de The Verge, Phil Spencer a déclaré : « [...] J'aimerai la [licence Call of Duty] voir sur Nintendo Switch, j'aimerai voir le jeu jouable sur différents écrans [...] ». Et a ajouté, ensuite : « Notre intention est de traiter Call of Duty comme Minecraft ».De ce fait, il se pourrait bien que certains opus Call of Duty arrivent, dans un avenir plus ou moins lointain, sur la console hybride de Nintendo, la Switch. Or, il ne s'agit, à l'heure actuelle, que d'un souhait exprimé par Phil Spencer. Rien n'est encore fait. Nous vous tiendrons, bien évidemment, informés.Pour rappel, Call of Duty: Modern Warfare 2 arrive le 28 octobre 2022 sur consoles PlayStation, Xbox et PC, et ce selon plusieurs éditions . Si vous êtes intéressé par le titre, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose en précommande :