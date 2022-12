Call of Duty: Modern Warfare 2 : Un spin-off sur Ghost prévu pour 2023 ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Selon les informations, plus ou moins officielles, émanant d'Activision et de diverses sources fiables,, mais les joueurs profiteront tout de même d'un contenu payant, devant, normalement, agrémenter, notamment avec une ou plusieurs nouvelles campagnes.L'une d'entre elles pourrait mettre en avant l'un des personnages iconiques de la saga Modern Warfare,. C'est en tout cas ce qu'avance Ralph Valve , un insider très connu de la franchise Call of Duty. Selon ses informations,Reste maintenant à savoir si ce possible spin-off sera bien intégré dans le contenu premium pour 2023, où s'il s'agit d'un projet plus important, à venir en 2024 ou après, en tant que jeu à part entière. Dans tous les cas, si un projet autour d'un spin-off sur Ghost se confirme, nul doute que la communauté sera ravie.Rappelons que le personnage est notamment connu pour ne jamais avoir dévoilé son visage. Cette nouvelle histoire pourrait donc nous le révéler officiellement, et nous apprendre plus en détail pourquoi il porte constamment une cagoule. Notez qu'il y a peu, un dataminer a trouvé, dans les fichiers du jeu, une version de Ghost sans sa cagoule