Call of Duty: Modern Warfare 2 : Le visage de Ghost révélé par un datamineur

Ghost (de son vrai nom : Simon Riley) est un personnage assez iconique et surtout très mystérieux, présents dans différents opus de la licence Call of Duty. Ce dernier figure également dans la campagne deet est même sur la jaquette du titre. Nous savons, désormais,En effet, l'utilisateur Reddit Crafty-Astronomer905 et datamineur a récemment(donc sans masque), dans les fichiers de Call of Duty: Modern Warfare 2, et asur le site précédemment cité. Évidemment, les joueurs et les joueuses ont exprimé leur avis, que nous vous laissons découvrir, en commentant ladite publication. Rappelons que Ghost est incarné par l'acteur Samuel Roukin, qui a notamment joué dans Bright Star et dans la série Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.Pour rappel, Call of Duty: Modern Warfare 2 est disponible sur la plupart des plateformes de jeu, à savoir PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC. Si vous débutez sur le titre, sachez que plusieurs guides , dont une tier list des meilleures armes , sont disponibles dans nos colonnes. Notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à moindre coût sur Xbox, et ce selon deux éditions :