CoDBall, le Rocket League de Call of Duty

They have time to make rocket league but no ranked play till next year 😭 pic.twitter.com/BmvrBtKzqe — TacticalRab Academy 🐰 (@TacRabAcademy) November 17, 2022

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

La Coupe du monde de football est lancée depuis quelques jours, au Qatar et plusieurs jeux ont profité de cet événement pour proposer des choses, notamment FIFA 23 , ce qui est totalement compréhensible. Toutefois, Call of Duty: Modern Warfare 2 et Warzone 2.0 souhaitent, eux aussi, mettre en avant l'une des plus grandes compétitions sportives, avec l'introduction de Neymar, Pogba et Messi. Mais Activision devrait aller plus loin.En effet, selon les dernières rumeurs,. Selon les informations connues, qui ne sont pas officielles,Aucune autre information n'a fuité, mais une petite séquence de gameplay a été partagée sur Twitter, montrant ce à quoi nous pouvons nous attendre. Nous ne savons pas, par exemple, la taille des équipes (2v2 ? 3v3 ?).Concernant l'arrivée de ce mode, qui se nommerait, rien n'a été annoncé,, si la rumeur se confirme. En sachant que les skins de Neymar, Messi et Pogba seront disponibles progressivement jusqu'au 29 novembre , et que ces trois joueurs sont supposés faire partie de ce mode, il n'est pas impossible qu'il sorte lorsque les trois Opérateurs seront disponibles dans la boutique.