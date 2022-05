Call of Duty: Modern Warfare 2 révèle sa date de sortie

Une date de sortie pour Modern Warfare 2

#ModernWarfare2



Disponible le 28 octobre pic.twitter.com/KbSTYHdL6w — Call of Duty France (@CallofDutyFR) May 24, 2022

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Alors que nous attendions tous, tranquillement, l'événement présentant Call of Duty: Modern Warfare 2 , la suite de Call of Duty: Modern Warfare, sorti en 2019, Activision a décidé de faire les choses autrementAinsi,Pour l'heure, il s'agit de la seule information officielle,. Seule une image, probablement la jaquette du jeu, a été mise en ligne, mettant en avant l'iconique Ghost, qui sera bel et bien de la partie, après un petit teasing.Pour le reste, il faudra encore attendre quelques jours, puisque la présentation en bonne et due forme de cet opus se fera très certainement durant le début du mois de juin. Ensuite, nous aurons le droit à des informations partagées çà et là par les développeurs, durant l'été et jusqu'à sa sortie.. Rappelons, si besoin en est, qu'il ne s'agit pas d'un remaster, mais bien d'un reboot, afin de proposer quelque chose de nouveau, tout en s'inspirant de ce qui avait été fait à l'époque. D'ailleurs, grâce à cela,