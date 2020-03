Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered pourrait sortir en 2020

Selon les derniers bruits de couloir, un remaster de Modern Warfare 2 sortirait bien cette année.

Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered bientôt annoncé ?

La franchisen'est pas épargnée par les rumeurs. Après Warzone , le battle royale de la licence, c'est le prochain opus qui semble en être victime. Celui-ci ne sera pas une nouvelle entrée,, celui de, à en croire certaines rumeurs.Plusieurs bruits de couloir ont déjà évoqué la possible sortie de, mais Activision n'a, pour le moment, jamais officialisé le titre. Néanmoins, près d'un an après les dernières rumeurs à son sujet, de nouvelles sont apparues,. Qui plus est, le mode multijoueur serait de la partie. C'est l'utilisateur de Twitter du nom d'Okami, qui a notamment dévoilé quelques informations à propos de Warzone avant sa sortie, qui a partagé la nouvelle sur le réseau social.Naturellement il faut attendre une quelconque officialisation de la part d'Activision ou d'Infinity Ward, mais étant donné que l' éditeur souhaite sortir davantage de remakes et remasters ces prochains mois , il est probable qu'un épisode de la licence Call of Duty, et l'un des plus appréciés par les joueurs, connaisse ce sort.Comme toujours avec ce genre de rumeurs, même si elles sont plausibles, nous vous conseillons de les prendre avec des pincettes en attendant une prise de parole de l'un des studios.Pour rappel,est sorti en novembre 2009 sur PC, PS3 et Xbox 360, et a écoulé environ, faisant de ce dernier le quatrième jeu de la franchise le plus vendu.