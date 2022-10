Call of Duty: Modern Warfare 2 proposera une personnalisation poussée sur PC, avec 500 options

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



À la fin du mois d'octobre, nous pourrons découvrir, qui arrivera sur consoles et PC. Pour l'occasion, les développeurs ont, d'ores et déjà, partagé le trailer dédié à la version PC, qui permet de confirmer quelques fonctionnalités, comme le support de la 4K et des écrans ultra-larges, ce qui est plus ou moins devenu un standard pour les grosses productions. Cette vidéo nous apprend, également, queCes dernières ont pour objectif de laisser le choix aux joueurs, pour qu'ils aient les meilleures performances possibles en jeu. Certaines options sont destinées à celles et ceux ayant un PC moins puissant, alors que d'autres concerneront celles et ceux ayant une machine assez solide, pour profiter d'un rendu impeccable.. Vous pouvez également retrouver les configurations PC de Modern Warfare 2 , pour savoir si votre PC pourra le faire tourner.Pour rappel, la sortie dese fera le 28 octobre, sur PC, notamment Steam, PS4, PS5, Xbox One et Series. Le titre sera jouable une semaine avant, pour tous les joueurs l'ayant précommandé. Quelques jours plus tard, nous accueillerons également Warzone 2.0 , sur les mêmes plateformes.