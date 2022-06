Call of Duty: Modern Warfare 2 montre son gameplay

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



24 heures après la révélation mondiale de Call of Duty: Modern Warfare 2, qui nous avait seulement proposé une cinématique, Activision est revenu vers nous lors du Summer Game Fest. Nous avons, en effet, puLa mission présentée se nomme, en anglais Dark Water et nous place sur une plateforme pétrolière dans le Golfe du Mexique. Celle-ci stockerait une cargaison qui pourrait déclencher un conflit mondial, c'est pourquoi la Task Force 141 la prend d'assaut. Durant quelques minutes, nous pouvons voir certaines des possibilités qu'auront les joueurs, alors que la démonstration appuie bien sur le fait qu'une partie de l'environnement pourra être détruite, et que de nombreux objets pourront exploser.Si la première partie met en exergue l'infiltration, la deuxième est davantage axée sur les combats intenses. Il y en aura pour tous les goûts.De nouvelles informations et séquences de gameplay seront partagées plus tard, avant la sortie de Call of Duty: Modern Warfare 2 , qui est prévue pour le 28 octobre 2022. Rappelons que les précommandes sont, d'ores et déjà, ouverte s.