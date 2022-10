Call of Duty: Modern Warfare 2 : Les Opérateurs, comment tous les débloquer ?

Débloquer tous les Opérateurs dans Modern Warfare 2

Chuy Défi → Terminez « Protection du cartel », une mission de la Campagne.

Gromsko Défi → Terminez la mission « Profil bas » en coopération.

Gus Défi → Faites cinq assistances durant une partie multijoueur.

Kleo Défi → Faites une élimination avec de l'équipement mortel.

Luna Défi → Terminez la mission « Défenseur : Mont Zaya » en coopération.

Nova Défi → Terminez la mission « Violence et timing » de la Campagne.

Reyes Défi → Terminez la mission « Prison Break » de la Campagne.

Zimo Défi → Faites une élimination avec une arme secondaire.

Farah Aucun défi, ne peut s'obtenir que via le Pack d’Opérateur Équipe rouge 141

Ghost Aucun défi, ne peut s'obtenir que via le Pack d’Opérateur Équipe rouge 141

Price Aucun défi, ne peut s'obtenir que via le Pack d’Opérateur Équipe rouge 141

Soap Aucun défi, ne peut s'obtenir que via le Pack d’Opérateur Équipe rouge 141

Aksel Défi → Faites 20 éliminations durant une partie multijoueur.

Calisto Défi → Faites cinq éliminations par un tir dans la tête durant une partie multijoueur.

Conor Défi → Faites cinq éliminations au jugé durant une partie multijoueur.

Fender Défi → Faites deux éliminations avec un lanceur durant une partie multijoueur.

Horangi Défi → Faites cinq éliminations Régicide durant une partie multijoueur.

Hutch Défi → terminez la mission « Ghost Team » de la Campagne.

König Défi → Faites une éxecution.

Roze Défi → Faites une élimination à bout portant.

Stiletto Défi → Faites deux éliminations Vengeance durant une patrie multijoueur.

Zero Défi → Terminez la mission « Zone défendue » en coopération.

Oni Aucun défi n'est disponible pour Oni, qui ne peut être obtenu que par celles et ceux ayant précommandé Modern Warfare 2 numériquement.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Lessont devenus propres à la licence depuis de nombreuses années et permettent aux joueurs de découvrir l'expérienced'une autre manière, apportant quelques variations dans le gameplay, même si ces dernières sont minimes. Chacun des opérateurs vient d'une région différente, offrant également un aperçu et une personnalisation qui se démarquent des autres, ce qui les rend convoités.Cependant, cesne sont pas tous accessibles dès le début de l'aventure multijoueur dans. Il faudra jouer et réaliser quelques défis. Ainsi, si vous souhaitez savoir quelles sont les actions à effectuer pour mettre la main sur tel ou tel personnage, nous vous expliquons comment faire.Contrairement à Vanguard, il n'y a que deux factions pour cet opus, KorTac et SpecGru, regroupant différents Opérateurs. Comme vous le savez déjà, pour cette sortie, nous avons 23 Opérateurs , qui seront enrichis ces prochains mois par de nouveaux. Mais si vous ne savez pas comment faire pour les débloquer, voici les défis spécifiques à chacun (un défi par Opérateur).Cela vous promet donc déjà quelques heures de jeu et de nombreux défis, avant de pouvoir découvrir d'autres Opérateurs, via les mises à jour de contenu.