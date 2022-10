Call of Duty: Modern Warfare 2 : Le cross-play ne peut être désactivé sur consoles Xbox et PC

Call of Duty: Modern Warfare 2 players on Xbox and PC are discovering they can't disable crossplay through the game's settings. The toggle is there on PlayStation, though 🤦‍♂️ full details here: https://t.co/KsHuGsBPTD pic.twitter.com/LXp0NDk5ob — Tom Warren (@tomwarren) October 28, 2022

Ça y est, est officiellement disponible sur la plupart des plateformes de jeu. Tout juste sorti, le titre d'Infinity Ward et d'Activision est donc au cœur de l'actualité aujourd'hui. D'ailleurs, certains joueurs ont exprimé leur mécontentement quant à un point bien précis. En effet, , malheureusement, sur les consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series) et sur PC, à l'heure actuelle. À ce sujet, de notre côté, nous avons vérifié sur une version PC de Call of Duty: Modern Warfare 2 : nous n'avons vu aucune option, dans les paramètres, concernant le cross-play . Ceci ne concerne pas les joueurs et les joueuses étant sur PS4 ou PS5 puisque ces derniers peuvent activer ou désactiver ladite fonctionnalité, à leur guise. Pour le moment, nous ne savons pas encore s'il s'agit d'un problème technique qui sera corrigé dans les prochains jours ou si cela est permanent. Il convient d'attendre une communication officielle de la part d'Activision ou d'Infinity Ward, afin d'en avoir le cœur net. Bien évidemment, nous vous tiendrons au courant dès que de plus amples informations, à ce sujet, seront disponibles. Rappelons que Call of Duty: Modern Warfare 2 est à retrouver sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC (Battle.net et Steam). Nous vous avons concocté plusieurs guides au sujet de cet opus.