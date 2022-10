Call of Duty: Modern Warfare 2 : La liste complète trophées et succès

Call of Duty: Modern Warfare 2, liste des trophées et succès

Mort de merde → Tuez l'ennemi dans les toilettes mobiles.

→ Tuez l'ennemi dans les toilettes mobiles. Plein de ressources → Dans Évasion, éliminez des ennemis gazés ou aveuglés avec un Molotov, du Semtex ou une frag.

→ Dans Évasion, éliminez des ennemis gazés ou aveuglés avec un Molotov, du Semtex ou une frag. Crocodile → Dans Eaux placides, éliminez 3 ennemis en étant sous l'eau.

→ Dans Eaux placides, éliminez 3 ennemis en étant sous l'eau. Colère aveugle → En mode Campagne ou Coop, tuez deux ennemis tout en étant sous les effets d'une grenade flash.

→ En mode Campagne ou Coop, tuez deux ennemis tout en étant sous les effets d'une grenade flash. Gentleman cambrioleur → Ouvrez 3 coffres en mode Campagne. Codes des coffres-forts pour valider ce succès.

→ Ouvrez 3 coffres en mode Campagne. Ghost en devenir → Dans El Sin Nombre, atteignez le penthouse sans tuer personne ou déclencher l'alarme.

→ Dans El Sin Nombre, atteignez le penthouse sans tuer personne ou déclencher l'alarme. Coup de vent → Libérez les otages dans Compte à rebours sans que les ennemis tirent une seule balle.

→ Libérez les otages dans Compte à rebours sans que les ennemis tirent une seule balle. Nessie → Dans Eaux placides, atteignez la barge sans vous faire repérer.

→ Dans Eaux placides, atteignez la barge sans vous faire repérer. Ni vu ni connu → Ne déclenchez pas l'alarme dans Reconnaissance clandestine.

→ Ne déclenchez pas l'alarme dans Reconnaissance clandestine. Désarmé → Terminez Seul sans tirer une seule balle.

→ Terminez Seul sans tirer une seule balle. Pas de temps à perdre → Terminez la séquence de vidéosurveillance en quatre minutes.

→ Terminez la séquence de vidéosurveillance en quatre minutes. Je garde → Rejoignez Price avec le premier véhicule que vous piratez.

→ Rejoignez Price avec le premier véhicule que vous piratez. Bon entraînement → Dans Équipe Ghost, tirez sur toutes les cibles de la zone d'entraînement.

→ Dans Équipe Ghost, tirez sur toutes les cibles de la zone d'entraînement. Ça mérite une bière → Terminez la campagne dans n'importe quel niveau de difficulté.

→ Terminez la campagne dans n'importe quel niveau de difficulté. Examen de conduite → Conduisez cinq types de véhicules dans Violence et rapidité.

→ Conduisez cinq types de véhicules dans Violence et rapidité. Ne touchez pas le pont ! → Dans Eaux troubles, parcourez 90 mètres vers l'avant du bateau sans toucher le pont.

→ Dans Eaux troubles, parcourez 90 mètres vers l'avant du bateau sans toucher le pont. Lutter contre la terreur → Terminez toutes les missions de la Campagne en difficulté Vétéran ou Réalisme.

→ Terminez toutes les missions de la Campagne en difficulté Vétéran ou Réalisme. Levée de bouclier → En mode Campagne ou Coop, éliminez 3 ennemis avec le bouclier antiémeute.

→ En mode Campagne ou Coop, éliminez 3 ennemis avec le bouclier antiémeute. Pêche aux infos → Trouvez 20 fragments de renseignements en mode Coop.

→ Trouvez 20 fragments de renseignements en mode Coop. Silence radio → Terminez Profil bas sans déclencher aucune alarme.

→ Terminez Profil bas sans déclencher aucune alarme. Mise en jambes → Obtenez au moins une étoile en mode Coop.

→ Obtenez au moins une étoile en mode Coop. Combat nocturne → Obtenez 3 étoiles dans Profil bas.

→ Obtenez 3 étoiles dans Profil bas. Rois de la montagne → Obtenez 3 étoiles dans Défenseur : Mont Zaya.

→ Obtenez 3 étoiles dans Défenseur : Mont Zaya. Traversée des enfers → Obtenez 3 étoiles dans Zone défendue.

Xbox Édition Cross-Gen Bundle → 62,99 € au lieu de 79,99 €, soit 21 % de réduction. Édition Vault → 87,49 € au lieu de 109,99 €, soit 20 % de réduction.

PlayStation Carte PSN 50 € → 45,29 € au lieu de 50 €, soit 9 % de réduction. Carte PSN 20 € → 18,99 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

est sorti le 28 octobre 2022 sur la plupart des plateformes de jeu, à savoir sur les consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur PC. Le titre d'Infinity Ward et d'Activision dispose, bien évidemment, deAfin d'obtenir, nommé « Retour à la base »,, les joueurs et les joueuses doivent débloquer de nombreux trophées et succès. Certains d'entre eux demandent aux joueurs de procéder de telle ou telle manière, dans une mission bien spécifique. Par exemple, des trophées sont liés à la discrétion/infiltration. Mais, sans plus tarder, voiciRemarquons que le nom de certains trophées/succès varie en fonction de la plateforme de jeu utilisée (notamment entre PlayStation et PC) mais le descriptif et l'action à effectuer pour les débloquer sont identiques.Pour rappel, Call of Duty: Modern Warfare 2 est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, et ce selon plusieurs éditions . Si vous êtes intéressé par le titre, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à moindre coût :