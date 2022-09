Call of Duty: Modern Warfare 2 : Infinity Ward fait le point sur la première bêta, dont la mini-carte

Correction de nombreux crashs

Correction des exploits

Correction de quelques problèmes liés au Gunsmith

Correction de problèmes avec la localisation et l'éclairage sur les cartes.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Ces derniers jours, la communauté PlayStation a pu essayer Call of Duty: Modern Warfare 2 , par le biais d' une bêta ouverte . Les retours sont plutôt bons pour le moment, d'autant plus si nous considérons qu'il ne s'agit pas de la version finale. Néanmoins, plusieurs points ont intrigué les joueurs, notamment la mini-carte, sujets sur lesquels sont revenus les développeurs dans une publication , tout en remerciant la communauté qui a répondu présent.En effet, avant le lancement de la deuxième bêta, qui sera, elle, ouverte à toutes les plateformes,. Ainsi, voici ce à quoi il faut s'attendre pour la bêta deux :Concernant la très controversée mini-carte, qui n'affiche plus les joueurs qui tirent avec une arme par un point rouge, puisqu'il faut qu'un drone soit actif pour voir les adversaires,. Le but est de ne pas punir les joueurs qui utilisent leurs armes et forcer la communauté à rechercher par eux-mêmes l'origine des coups de feu, au lieu de se rendre directement dans la zone en regardant la mini-carte, sans chercher à comprendre.Certains souhaiteraient le voir passer en perks, mais les développeurs estiment que, pour le moment, il est plus intéressant de le laisser tel quel pour éviter un déséquilibre, notamment en permettant de rusher un adversaire tout en étant silencieux.Pour le reste, en plus de quelques améliorations au niveau de l'interface, nous aurons le droit à une réduction des bruits de pas, qui étaient assez hauts. Tout cela pourra être découvert dès ce 22 septembre, lors de la deuxième bêta ouverte. Notez que vous pouvez, d'ores et déjà, la prétélécharger.Rappelons que Call of Duty: Modern Warfare 2 doit arriver le 28 octobre prochain, et ce selon plusieurs éditions , sur consoles PlayStation, Xbox et PC. Warzone 2.0 arrivera, quant à lui, en novembre.