Call of Duty: Modern Warfare 2 : Heure de sortie de la Saison 1

Heure de sortie de la mise à jour de Saison 1 MW 2

Quelques semaines après le lancement de, et alors qu'une bonne partie des joueurs a pu prendre en main ce nouvel épisode, la Saison 1 du FPS est sur le point d'arriver. Cela permettra, entre autres choses, d'apporter un peu de contenu, comme des armes, des cartes et des Opérateurs, pour ne citer que cela. De fait, de nombreux joueurs se demandentSi vous souhaitez savoir à partir de, laquelle doit sortir ce mercredi 16 novembre, sachez que nous devrions, normalement,, après une maintenance. Il faudra, bien évidemment, télécharger un patch avant de pouvoir accéder au jeu. Notez que cela coïncide avec l'heure de lancement de Warzone 2.0 Concernant le contenu, nous aurons le droit à une nouvelle carte, Shoot House (Shipment arrivera en cours de saison), mais aussi de nouvelles armes, trois dès le lancement, à savoir le fusil de précision Victus XMR, la mitraillette BAS-P et le fusil d'assaut M13B. Elles sont toutes les trois gratuites et s'obtiendront, plus ou moins, en jouant. Enfin, de nouveaux Opérateurs seront également introduits. Le premier passe de combat sera aussi proposé, pour récupérer quelques récompenses gratuites, et d'autres exclusives.En plus de tout cela, nous devrions profiter de nombreux ajustements, pour corriger les problèmes et revoir la méta, en nerfant certaines armes, tout en appliquant un buff à d'autres, selon les différents retours de la communauté. Nous vous partagerons, bien évidemment, le patch notes dès qu'Infinity Ward l'aura partagé.