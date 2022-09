Call of Duty: Modern Warfare 2 et Warzone 2 proposeront des téléchargement séparés

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



C'était l'une des attentes essentielles de la communauté et l'un des gros points noirs des deux précédents épisodes de la licence. Si les jeux avaient été relativement bien accueillis par la critique comme par le public, la taille combinée des deux opus relevait plus du casse-tête pour réussir à les faire rentrer sur le disque dur du joueur moyen., à laquelle venaient s'ajouter les mises à jour ultérieures, notamment celles de Warzone qui faisaient grossir le tout dans des proportions rarement atteintes.Cela avait pu constituer un frein pour certains joueurs, faute de place sur leur support de jeu ou forcer des désinstallations lorsque l'envie de jouer à autre chose se faisait sentir. Outre la taille brute, s'ajoutait la problématique du temps de téléchargement, qui même avec une excellente connexion prend un certain temps devant de tels poids lourds.Mais Infinity Ward promet que dorénavant,. Tout en permettant des transitions fluides entre les deux productions lorsque celles-ci sont lancées., si vous possédez les deux sur votre machine.Vous pourrez également profiter de la place supplémentaire sur votre disque si une seule des deux formules vous intéresse. Prévoyez tout de même un minimum d'espace dans l'optique où la taille de base des jeux sera assez importante.Rendez-vous dès le 28 octobre, donc, pour découvrir, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series. Notez que vous pouvez, d'ores et déjà, précommander le titre, qui propose deux éditions différentes. Tous les détails sont à retrouver dans ce guide dédié . Warzone 2.0 arrivera, quant à lui, le 16 novembre 2022.