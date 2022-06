Call of Duty: Modern Warfare 2 : DMZ, le mode Tarkov-like, pourrait arriver en free-to-play en 2023

Modern Warfare 2: ‘Tarkov-inspired’ mode, currently dubbed ‘Project Nexus’, set to release free-to-play for 2023.



Exclusive: https://t.co/k7Lbrg7jyn — Ralph (@RalphsValve) June 22, 2022

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Call of Duty est l'une de ces licences qui n'échappe pas aux rumeurs. L'une d'entre elles mentionnait, il y a quelques semaines, l'arrivée d'un mode inédit, lequel proposerait une expérience ressemblant à Escape from Tarkov. C'est-à-dire mêlant PvP et PvE, plongeant les joueurs sur une carte avec des objectifs à remplir et la nécessité de s'extraire pour valider le tout et ne pas perdre son stuff. Pour le moment,En effet, le très réputé Ralph a expliqué que selon les dernières informations qu'il a obtenues,. En interne, ce mode est appelé Project Nexus et les équipes travailleraient dessus depuis environ quatre ans. De nombreux changements majeurs ont eu lieu, mais il semblerait que ce mode soit enfin proche de sa sortie. Tous les studios sous l'égide d'Activision auraient participé, à un moment, à son développement.Pour le moment, ce mode de jeu n'a pas encore été officialisé, mais Activision ne devrait pas tarder à nous en dire un peu plus (possiblement en août). Pour le moment,. Ensuite, ce sera très probablement au tour de DMZ/Project Nexus de débarquer.Concernant Modern Warfare 2 , rappelons que les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes et qu' une bêta sera prochainement organisée