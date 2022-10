Comment obtenir la bombe à neutrons (Nuke), dans Modern Warfare 2 ?

La, souvent appeléedans, est une série d'éliminations très populaire de la franchise. Si elle n'était pas disponible dans la bêta, puisque nous n'avions accès qu'à une partie du contenu de Modern Warfare 2, elle est bien disponible dans la version finale, sous le nom de. Si vous ne savez pas comment faire pour l'obtenir, nous vous expliquons tout.Si vous vous rendez dans le menu dédié aux séries d'éliminations, vous verrez, effectivement, que la récompense la plus haute est le fameux Mastodonte, avec 15 victimes sans se faire tuer, ce qui est déjà une performance, en soi. Mais il existe un autre killstreak, caché,. Pour cela, il faut tout simplement, soit cinq de plus que dans le dernier opus.Vous pouvez, notamment, vous rendre en mode Match à mort ou la variante en équipe pour tenter d'effectuer cette série d'éliminations impressionnante. Si vous arrivezet pourrez l'utiliser. Si vous n'êtes pas un habitué, sachez que celle-ci met tout simplement fin à la partie, et l'équipe l'ayant activé remporte la partie (ou le joueur dans le cas d'un mode solo).Sachez que vous pouvez l'obtenir dans tous les modes et sur n'importe quelle carte, mais vous aurez bien plus de chance d'obtenirsur un mode énergique et une carte plus petite, favorisant les combats.En plus de tenter d'obtenir cette série d'éliminations, plusieurs défis vous attendent, notamment si vous souhaitez personnaliser vos armes, avec les maîtrises d'armes, proposant des camouflages Or, Platine, Polyatomique et Orion