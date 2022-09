Call of Duty met à jour sa politique de modération

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

La licence attend deux nouvelles entrées, à savoiren octobre ainsi queplus tard dans l'année. Les deux titres suscitent une forte attente et donc un nombre potentiellement de joueurs conséquent. Autant de profils qu'il va falloir faire coexister de la meilleure des façons pour que l'expérience de jeu soit agréable pour tout le monde. Dans cette optique, les équipes d'Activision ont décidé d'instaurer une nouvelle charte qui encadre les comportements dans l'espace du jeu. Cette nouvelle direction s'axe autour de trois points principaux.Premièrement, le respect mutuel entre les joueurs,. Sont ainsi condamnées les attaques basées sur l'ethnie, le genre, l'orientation sexuelle, l'âge, la culture, la religion, le pays d'origine ou encore les handicaps physiques et mentaux.Deuxièmement, l'exigence d'intégrité dans le jeu. Celle-ci est présentée comme l'élément essentiel du bon développement d'un écosystème compétitif dans les titres de la licence. Outre l'usage de logiciels tiers, l'exploitation glitchs dans le jeu est également condamnable.Le troisième et dernier point, la coopération des joueurs. L'équipe insiste sur le fait que le meilleur moyen de combattre les comportements toxiques, reste de les signaler grâce aux outils dédiés.Pour appuyer cette campagne, le site officiel met en avant des chiffres :à ce jour,depuis la mise en place d'un filtrage automatisé, enfin la modération couvre désormais 14 langues pour le chat textuel dans le jeu et la création de pseudos. Les responsables de la licence déclarent que le combat contre les comportements toxiques est une tâche de tous les instants.La sortie deest fixée au 28 octobre. À cette date, le titre se rendra disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series. Pour ce qui est des différentes éditions, un article dédié est disponible