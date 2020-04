Modern Warfare 2 Remastered : Activision explique pourquoi il n'y a pas de multijoueur

Malgré la demande incessante des joueurs quant à une partie multijoueur pour Modern Warfare 2 Remastered, Activision ne compte pas l'implanter.

Plutôt que de sortir séparément une expérience multijoueur Activision et Infinity Ward préfèrent apporter davantage de cartes classiques à Modern Warfare, pour que le jeu continue de se développer et à se construire au fil du temps.

La campagne remastérisée deest sortie sur PlayStation 4 ce 31 mars, et en dépit de sa qualité, puisqu'il s'agit de l'une des plus appréciées de la licence, les joueurs ne sont pas conquis, puisque nombre d'entre eux souhaitent. Si Activision ne les a pas intégré à, c'est pour une bonne raison, qui a été expliquée plus largement dans une publication sur le site officiel En effet, suite à la sortie en fin d'année 2019 de, le but des développeurs était de ramener sur le devant de la scène la série, qui est très appréciée de la communauté. Grâce, entre autres, au cross-play et au contenu post-lancement entièrement gratuit,Même si cela n'a pas été explicitement dit, avec les arrivées ces dernières semaines des cartes de la série telles queet, il est possible que certaines cartes issues defassent leur arrivée dans Modern Warfare dans un avenir plus ou moins proche, ce qui ne manquera pas de faire plaisir aux joueurs.En attendant, nous rappelons que la campagne de Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered est disponible en exclusivité sur PlayStation 4 jusqu'au 30 avril, date à laquelle le jeu se rendra disponible sur PC et Xbox One.