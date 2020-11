Borderlands 3 rend hommage à The Mandalorian

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Le dernier easter egg découvert dans Borderlands 3 fait référence à l'une des séries les plus en vogue ces derniers mois, The Mandalorian. C'est surqu'un joueur du FPS a publié sa trouvaille, ce dernier ayant obtenu. Pour les amateurs de la série, la référence est clairement évidente, carDe plus, comme indiqué dans le post Reddit, la description de l'objet indique « This is the way » citation qui est traduite en français par « Telle est la voie », une autre référence à la série, puisqu'il s'agit d'un code utilisé entre les Mandaloriens entre eux.Afin d'obtenir cet objet,, ce dernier ayant été lancé le 10 novembre dernier. Le principe de ce nouveau mode est simple : jouable en solo ou jusqu'à 4, les joueurs doivent trouver du butin, l'apporter à des points d'extraction, sans se faire tuer par les ennemis ou la tempête dévastatrice, nommée l'Assacyclone.Pour rappel, Borderlands 3 proposera du contenu inédit qui sera disponible durant l'année 2021 . Concernant The Mandalorian, la saison 2 est en cours de diffusion sur Disney+. Sachez que deux mois d'abonnement peuvent être récupérés grâce à Fortnite