Borderlands 3 présente son mode Butin & Surin, mélangeant battle royale et rogue-like

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Annoncé il y a plusieurs semaines,, permettant donc d'en savoir plus. Comme promis, c'est une nouvelle expérience de jeu qui arrivera,Dans, les joueurs sont projetés dans le Complexe Tempête aveugle, une base militaire de DAHL désaffectée, qui proposera « le premier jeu de télé-réalité de la galaxie », animé par Axton et Salvador, que nous n'avions pas revu depuis Borderlands 2. Le but du jeu est relativement simple : il faudra trouver du butin, l'apporter à des points d'extraction, sans faire tuer par les ennemis ou la tempête dévastatrice, nommée l'Assacyclone.Comme chaque battle royale au presque, un coéquipier mis à terre pourra être relevé, puisque la carte dispose de points spéciaux pour réanimer ses partenaires. Toutefois, la mort d'un membre de l'équipe met immédiatement fin à la partie. Pour remporter la victoire, il va falloir battre le terrible boss final, le Rhéteur poids lourd, qui ne se laissera pas faire. Vous pouvez avoir un aperçu de tout cela dans la vidéo ci-dessous.S'il est inclus avec le Season Pass 2, qui sort ce 10 novembre, il faudra passer à la caisse pour y jouer. À cette occasion,, qui regroupe tout le contenu sorti, celui à venir, plus un pack de skin exclusif. Édition disponible aussi bien sur la génération actuelle que la PS5 et la Xbox Series X/S. Gearbox a mis à disposition de la communauté une image détaillant les différentes possibilités d'achat pour Borderlands 3.Rendez-vous donc dès le 10 novembre pour découvrir ce nouveau mode, mais aussi la version next-gen de Borderlands 3 , qui reste disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Notez que du contenu inédit devrait encore être implanté en 2021