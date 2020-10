Borderlands 3 : Le nouveau mode de jeu, Arms Race, apportera une nouvelle façon de jouer

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Il y a quelques semaines, peu de temps après la sortie du quatrième DLC narratif, nous avions appris que d'autres contenus supplémentaires seraient ajoutés , comprenant notamment un mode de jeu totalement inédit dans l'univers de Borderlands. Si aucune information n'avait été partagée à l'époque, Gearbox, par l'intermédiaire de Graeme Timmins, concepteur narratif et Randy Pitchford, PDG, a tenu à en dire un peu plus dans un échange avec GameSpot Nommé, dont la plupart ne sont finalement pas utilisées par les joueurs. Il s'agit de quelque chose de « totalement nouveau » le mode étant même qualifié par Randy Pitchford de « vraiment cool, qui change tout ». Le studio n'a pas révélé la nature exacte du genre, mais tient à préciser que les joueurs n'auront pas affaire à un battle royale, et queexpliquant que celles et ceux étant intéressés par une expérience narrative ne seront probablement pas conquis. Toutefois,Gearbox ne tardera pas à nous en dire un peu plus,. Pour rappel, Borderlands 3 arrivera également sur Xbox Series X/S et PlayStation 5 , alors qu' une sortie sur Nintendo Switch n'est pas à exclure . Il reste disponible sur PC, PS4 et Xbox One.