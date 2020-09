Borderlands 3 accueillera un nouveau DLC cette année

Le chargeur ION à distance, qui tire des projectiles lents qui peuvent être tirés pour créer de puissantes novas choc.

de mêlée, qui charge les ennemis et les projette dans les airs avec son bouclier. Le chargeur WAR, qui embarque un fusil de chasse incendiaire, peut lancer des grenades et déclencher des missiles à tête chercheuse sur commande.

Alors que les joueurs de Borderlands 3 pourront profiter de leur jeu sur PS5 et Xbox Series X et S , le studioa révélé lors de l'émission numérique PAX Online du week-end du 12 septembre dernier qu'Détaillée sur le blog du jeu . L'un de ces nouveaux arbres a été présenté, étant destiné à, le robot nomade faisant partie de la classe Roi des bêtes.Se nommant, celui-ci comporte, une attaque permettant de lancer ses ennemis dans les airs avant que ceux-ci ne se retrouvent au sol, dans le but de maîtriser leurs coups. De ce fait, cela sera donc la première fois que. De plus,En outre, comme annoncé plus haut,. Disponible dans trois variantes, ses versions différentes proposeront chacun leur spécificité :D'autres informations seront disponibles un peu plus tard dans l'année concernant ce prochain DLC, avec notamment de plus amples détails sur les autres arbres de compétences, mais aussi sur Borderlands 3 est pour rappel disponible PC, PlayStation 4 et Xbox One, mais pourrait faire son arrivée sur Nintendo Switch . Si vous souhaitez vous le procurer tout en faisant des économies, nous rappelons que notre partenairevous le propose sur :