Borderlands 3 arrivera sur PS5 et Xbox Series X/S

Borderlands 3 arrive sur PS5 et Xbox Series X/S

Mayhem is coming to next gen! And we heard you about vertical split-screen -- that's coming to current-gen too! #Borderlands3 pic.twitter.com/RuxqQx5THI — Borderlands 3 (@Borderlands) September 12, 2020

Les annonces de portages sur les consoles de nouvelle génération, à savoir la PS5 et la nouvelle game de Xbox (Series X et S) s'enchaînent ces dernières semaines. Ainsi, après avoir appris par exemple que The Witcher 3, qui est sorti en 2015, arrivera sur next-gen , Gearbox a indiqué sursera également de la partie.Si ce n'est pas une grande surprise, étant donné que le dernier titre de la franchise est un véritable succès pour les développeurs, l'annonce n'était toutefois pas la plus attendue. Gearbox et 2K Games ont donc affirmé lors de la PAX Online que, avec quelques nouvelles fonctionnalités. Ainsi, outre la résolution 4K et les 60 FPS promis,. La fonctionnalité devrait également être implantée sur Xbox One et PS4.Naturellement et comme souvent dans cette situation,. Toutefois, aucune date de sortie n'a été annoncée concernant le lancement de cette version. Borderlands 3 , qui vient d'accueillir son quatrième DLC , continuera de recevoir de nouvelles mises à jour de contenu ces prochains mois, alors que