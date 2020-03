Borderlands 3 : Le DLC Flingues, Amour et Tentacules partage 12 minutes de gameplay

Flingues, Amour et Tentacules, voici ce qui vous attend dans le prochain DLC de Borderlands 3.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Avec son lancement réussi sur Steam malgré l'exclusivité de six mois sur l'Epic Games,se porte on ne peut mieux.dévoilant ainsi son second DLC intitulé, qui avait été annoncé il y a quelques semaines.Dans cette nouvelle extension, l'amour sera mis à l'honneur, célébrant ainsi l'union entre deux personnages du jeu, Alistair Hammerlock et Wainwright Jakobs. Cependant, si vous pensiez assister à un mariage traditionnel et plutôt fleur bleue, il n'en sera rien. Amoureux de la dramaturgie, leur mariage a lieu surComme vous pouvez le voir sur les images de gameplay, vous atterrirez sur la planète Xylourgos pour assister au mariage et vous vous retrouverez anormalement seul.t ne répondant pas, vous prenez les choses en mains et vous rencontrez alors des créatures hostiles avant de pouvoir vous installer. Vous l'aurez compris, un peu de ménage s'impose !Comme le dit Moze, c'est « un mariage en enfer »... Mais ne vous inquiétez pas ! Vous serez armés jusqu'aux dents avec de. De nouveaux skins de véhicules seront également disponibles. Gaige sera également de retour, en tant qu'organisatrice du mariage.Pour rappel, le DLCde Borderlands 3 arrivera le 26 mars prochain, sur toutes les plateformes.