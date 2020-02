Borderlands 3 : Nouveau DLC et date de sortie sur Steam dévoilés

Lors de PAX East, Gearbox, en charge du développement de Borderlands 3, a levé le voile sur le deuxième DLC de Borderlands 3 tout en partageant sa date de sortie sur Steam. Le tout arrive dans les prochains jours.

Détails du DLC Flingues, Amour et Tentacules : Le mariage de Wainwright & Hammerlock

Date de sortie sur Steam de Borderlands 3

Feuille de route Borderlands 3

N'hésitez pas à utiliser notre code créateur « GAMEWAVE » si vous appréciez le contenu que nous vous proposons sur Borderlands 3.

Après Le Casse du Beau Jackpot sorti en décembre dernier les joueurs deaccueilleront un autre DLC, lequel verra, enfin, l'union entre, ayant lieu que la planète gelée de Xylourgos. Vous êtes naturellement convié à cet événement exceptionnel, qui est organisé par une ancienne connaissance des joueurs de la franchise, puisque c'est(DLC de Borderlands 2) qui est aux manettes, accompagné par son fidèle robot,. Toutefois, comme vous vous en doutez, les festivités ne se dérouleront pas comme prévu, et l'élément déclencheur n'est autre qu'un groupe d'occultistes qui vénèrent le cadavre du monstre de l'Arche qui croise la route de l'un des fiancés.Vous allez devoir combattre de terribles créatures, alors que des récompenses, des cosmétiques et des armes légendaires seront bien évidemment au rendez-vous. Learrivera le 26 mars sur toutes les plateformes, et sera gratuit pour celles et ceux ayant fait l'acquisition du Season Pass.Comme nous vous le disions plus haut, et comme prévu par les développeurs,, puisque l'exclusivité de l'Epic Games Store n'était que de six mois. Ainsi, dès le 13 mars prochain, les joueurs attendant avec impatience sa sortie sur la plateforme de Valve pourront s'élancer dans cette nouvelle aventure, qui proposera un cross-play avec les joueurs de l'Epic Games Store. D'ailleurs, sachez que vous pouvez, d'ores et déjà, l' ajouter à votre liste de souhaits Une troisième campagne additionnelle a également été annoncée pour l'été prochain, mais peu d'informations ont été dévoilées, si ce n'est les mots « hors-la-loi et dinosaures ». En outre, de nombreuses choses sont prévues ces prochains mois, comme le mode Chaos 2.0, un événement saisonnier du nom de Revanche des cartels et la suite d'Élimination au site secret de Maliwan, un défi qui arrivera un mai. En bref, ces trois prochains mois seront riches en contenu pour les joueurs de Borderlands 3.