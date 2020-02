Borderlands 3 : 8 millions de copies vendues, en attendant sa sortie sur Steam

Borderlands 3 continue son petit bonhomme de chemin et flirt avec la barre des 10 millions de copies vendues depuis son lancement.

est sorti durant le mois de septembre 2019 et était l'un des jeux les plus attendus de cette période. Après plusieurs mois d'attente, les amateurs de l'univers créé par Gearbox ont enfin pu prendre part à cette nouvelle aventure,C'est sans surprise que nous apprenons, en ce début d'année 2020, quese rapproche désormais des, comme l'a indiqué Take-Two Interactive, la maison-mère de 2K Games, lors du dernier rapport financier . En plus de la qualité du titre, ce succès est également dû au suivi qu'apportent les développeurs, avec la le Casse du Beau Jack , disponible depuis le mois de décembre. De plus, les développeurs n'hésitent pas à rendre disponibles des événements temporaires, dans le but de fidéliser les joueurs et les faire revenir sur le jeu.Si nous ajoutons à cela, qui n'est pas encore planifiée, il est fort probable quePour rappel, Borderlands 3 est disponible depuis le 13 septembre sur PC, via l'Epic Games Store, Xbox One, PS4 et Stadia. Si vous ne faites pas encore partie des huit millions de joueurs, et que vous souhaitez l’acquérir à moindre coût, notre partenairevous le propose dans les éditions suivantes :