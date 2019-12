Borderlands 3 : L'extension « Le Casse du Beau Jackpot » est disponible

La franchise Borderlands fédère de nombreux adeptes depuis la sortie du premier opus. Depuis le 13 septembre 2019 et la sortie de ce troisième volet, les fans ne cessent de voir leur jeu fétiche se développer, et cela passe par un contenu inédit et régulier. Voici les détails de la dernière extension : Le Casse du Beau Jackpot.

Rappel des faits



Les éditions



Du contenu supplémentaire sur Twitch

Des prix pour Noël

Stadia : 17 décembre 2019 au 7 janvier 2020.

17 décembre 2019 au 7 janvier 2020. Xbox One : 19 décembre 2019 au 2 janvier 2020.

19 décembre 2019 au 2 janvier 2020. Epic Games (PC et Mac) : 19 décembre 2019 au 7 janvier 2020.

19 décembre 2019 au 7 janvier 2020. Playstation 4 : 20 décembre 2019 au 6 janvier 2020.

L'heure a enfin sonné ! La campagne inédite issue de la nouvelle extension payante deest disponible sur. Vous aimez les jeux d'argents, mais aussi découvrir de nouvelles aventures jonchées de? Comme tout bon chasseur de l'arche qui se respecte, partez à la découverte du casino spatial du Beau Jack.L'histoire se situe sept ans après et vous emmènes aux côtés dequi a bien besoin d'un peu d'aide afin de prendre le contrôle de la station spatiale appartenant à l'ex le plus horrible qu'elle ait pu avoir, le. Bien qu'il soit mort depuis un certain temps, il n'en reste pas moins que l'ancienne compte pas abandonner son casino sans se battre.i en est bien consciente et c'est la raison pour laquelle elle cherche du personnel, capable de l'aider à passerplus nombreuses que méchantes.Pour rappel, lors de la sortie de, uneainsi qu'unétaient proposés pour ce dernier. Que vous preniez l'un ou l'autre, il vous donne accès aux 4 prochaines campagnes qui seront payantes pour les autres joueurs. Pour celles et ceux qui souhaitent rattraper leur retard, il estoffres à des prix réduits via notre partenaire Instant gaming : Édition Super Deluxe Afin d'accéder au contenu, nous rappelons qu'il est nécessaire d'avoir une version duet d'avoir terminé le cinquième épisode de la trame principale afin d'avoir accès à Sanctuary-3.Pour les joueurs qui auraient déjà craqué pour l'obtention de Til est enfin l'heure pour vous de récupérer un maximum de cadeaux avec l'arrivée de ce nouveau DLC. Le premier contenu est déjà disponible puisqu'il s'agit duet de. Pour en savoir plus sur les conditions ainsi que les événements à venir, vous pouvez vous référer à cette page Afin de vous aider dans l'acquisition deet ses DLC, des prix spéciaux seront appliqués durant les fêtes de fin d'année. Ce sont des promotions allantqui seront disponibles et cela, quel que soit le support :et. Pour ne rien louper, voici les dates correspondantes aux offres en question :