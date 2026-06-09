Blood Message se montre dans une vidéo de gameplay de 19 minutes

Après un bref passage au Summer Game Fest, Blood Message a décidé de gâter celles et ceux qui veulent en apprendre plus avec un walkthrough surprise.

Révélé pour la première fois en juin 2025, Blood Message a très peu fait parler de lui. La nouvelle franchise de NetEase Games est revenue sur le devant de la scène un an après sa première annonce lors du Summer Game Fest 2026.

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Si ce trailer a donné un nouvel aperçu du titre, 24 Entertainment est allé plus loin en mettant en ligne une longue vidéo de gameplay.

Un premier aperçu de Blood Message

Capturée sur l'une des premières builds du titre, cette vidéo alterne entre des séquences de gameplay et des cinématiques. Dans cette première présentation concrète du jeu, les spectateurs peuvent voir Pei Changguan, le protagoniste, explorant ce qui semble être un magasin abandonné en compagnie d'Arrtai.

Après une phase d'exploration, les deux personnages se lancent dans une course-poursuite impliquant un suspect potentiel. Pei tombe finalement dans une embuscade tendue par un soldat Tubo, et l'action commence enfin. Après une séquence d'action rapide, le système de combat est présenté, en mettant l'accent sur le dynamisme.

Plusieurs éléments de combat et d'infiltration montrés en vidéo

Bien entendu, il ne s'agit là que d'un premier aperçu. Toutes les caractéristiques du système de combat sont encore inconnues, mais cette séquence suggère que Pei est un combattant polyvalent, alternant entre son épée, ses poings et l'exploitation de son environnement pour mettre K.O les menaces. NetEase a d'ailleurs confirmé que les joueurs auront accès à des attaques légères et lourdes, ainsi qu'à des options défensives telles que l'esquive, le blocage, la parade et la contre-attaque.

Enfin, une séquence montre que l'infiltration sera également au cœur du gameplay de Blood Message. Mais pour en savoir plus, il faudra patienter jusqu'à une prochaine conférence ou vidéo surprise.