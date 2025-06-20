Blood Message s'annonce avec fracas, un trailer qui en met plein les yeux

NetEase Games a, récemment, révélé son prochain jeu, Blood Message, qui s'est montré dans un premier et sublime trailer.

Blood Message, un jeu d'action-aventure narratif, révélé en vidéo





Nous offrons aux joueurs une nouvelle génération de grandes aventures avec Blood Message. Il s'agit de la première expérience entièrement centrée sur le jeu en solo de NetEase Games, et après deux décennies de dévouement à l'industrie du jeu, nous sommes prêts à offrir aux joueurs du monde entier une expérience véritablement épique et cinématique. - Zhipeng Hu, producteur principal et vice-président exécutif de NetEase.

Des détails sur Blood Message partagés

C'est à la surprise générale que NetEase Games a fait une annonce, qui est loin d'être passée inaperçue : la firme a annoncéEn effet, il y a très peu de temps,. Il s'agit d', qui est actuellement en développement pour PC et consoles (nous ne savons pas encore lesquelles).D'après les informations dévoilées,. Le titre proposera des combats de survie mais aussi un récit avec une certaine profondeur. Pour le moment,ne dispose pas de date de sortie.En plus d'avoir dévoilé un tout premier trailer, qui dure un peu plus de quatre minutes et qui est aussi épique que sublime,Ainsi,, qui est accompagné de son jeune fils. Ces derniers devront entamer un périple vers l'est afin de transmettre un message qui « déterminera le destin de leur patrie déchirée par la guerre ».propose, dès lors, un récit axé sur la loyauté et la survie. Divers thèmes, notamment la famille ou encore le sacrifice et l'identité culturelle, seront abordés dans ce nouveau titre signé 24 Entertainment et NetEase Games.Pour conclure, rappelons queest à destination du PC et des consoles.