Blood Message s'annonce avec fracas, un trailer qui en met plein les yeux

NetEase Games a, récemment, révélé son prochain jeu, Blood Message, qui s'est montré dans un premier et sublime trailer.
C'est à la surprise générale que NetEase Games a fait une annonce, qui est loin d'être passée inaperçue : la firme a annoncé Blood Message, un AAA solo qui est développé par 24 Entertainment, avec un premier trailer des plus sublimes
.
Blood Message, un jeu d'action-aventure narratif, révélé en vidéo
En effet, il y a très peu de temps, NetEase Games et 24 Entertainment ont révélé leur prochain projet vidéoludique, qui est baptisé Blood Message
. Il s'agit d'un jeu d'action-aventure cinématique, jouable en solo
, qui est actuellement en développement pour PC et consoles (nous ne savons pas encore lesquelles).
D'après les informations dévoilées, Blood Message, qui représente le premier AAA en solo de NetEase Games, est développé sous Unreal Engine 5
. Le titre proposera des combats de survie mais aussi un récit avec une certaine profondeur. Pour le moment, Blood Message
ne dispose pas de date de sortie.
Nous offrons aux joueurs une nouvelle génération de grandes aventures avec Blood Message. Il s'agit de la première expérience entièrement centrée sur le jeu en solo de NetEase Games, et après deux décennies de dévouement à l'industrie du jeu, nous sommes prêts à offrir aux joueurs du monde entier une expérience véritablement épique et cinématique.
- Zhipeng Hu, producteur principal et vice-président exécutif de NetEase.
Des détails sur Blood Message partagés
En plus d'avoir dévoilé un tout premier trailer, qui dure un peu plus de quatre minutes et qui est aussi épique que sublime, NetEase Games et 24 Entertainment ont apporté de plus amples détails concernant Blood Message
.
Ainsi, le jeu, qui propose une vue à la troisième personne et qui se déroule dans les dernières années de la dynastie Tang, invitera les joueurs et les joueuses à incarner un messager sans nom
, qui est accompagné de son jeune fils. Ces derniers devront entamer un périple vers l'est afin de transmettre un message qui « déterminera le destin de leur patrie déchirée par la guerre
». Blood Message
propose, dès lors, un récit axé sur la loyauté et la survie. Divers thèmes, notamment la famille ou encore le sacrifice et l'identité culturelle, seront abordés dans ce nouveau titre signé 24 Entertainment et NetEase Games.
Pour conclure, rappelons que Blood Message
est à destination du PC et des consoles.
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