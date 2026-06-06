Blood Message montre un nouveau trailer au Summer Game Fest

Le Summer Game Fest a été le théâtre d'une présentation époustouflante pour Blood Message. Ce jeu d'action-aventure ambitieux, développé par 24 Entertainment et édité par NetEase, promet une épopée narrative intense en pleine dynastie Tang, rappelant les meilleurs éléments de Ghost of Tsushima et Crimson Desert.

Lors du Summer Game Fest, les regards se sont tournés vers une production inattendue et particulièrement ambitieuse. Blood Message, développé par le studio chinois 24 Entertainment Lin'an et édité par le géant NetEase, a dévoilé une bande-annonce narrative qui a immédiatement captivé l'audience. Présenté comme une rencontre improbable mais fascinante entre les univers de Crimson Desert, Black Myth: Wukong et Ghost of Tsushima, ce titre marque un tournant majeur pour ses créateurs.

Un premier pas audacieux pour NetEase dans le monde du jeu solo

Jusqu'à présent, NetEase s'était forgé une solide réputation internationale grâce à des titres massivement multijoueur à succès, tels que Naraka: Bladepoint, Once Human ou encore Where Winds Meet. Avec Blood Message, l'éditeur opère un virage stratégique impressionnant en s'attaquant pour la toute première fois au marché exigeant du jeu d'action-aventure narratif en solo, doté d'un budget AAA. Le défi est colossal, mais les nouvelles images diffusées lors de la cérémonie animée par Geoff Keighley prouvent que le studio a mis les petits plats dans les grands.

Conçu sous le puissant moteur Unreal Engine 5, le jeu affiche des graphismes somptueux et une direction artistique qui sublime les paysages de la Chine ancienne. Le studio souhaite rivaliser avec les plus grandes productions mondiales en offrant une expérience cinématographique de haute volée.

Une épopée viscérale sous la dynastie Tang

Contrairement à de nombreuses épopées historiques qui placent le joueur dans la peau de généraux invincibles ou de guerriers de légende, Blood Message choisit de raconter l'histoire des héros de l'ombre. L'intrigue se déroule durant les dernières années tumultueuses de la dynastie Tang. Le joueur y incarne un messager anonyme, contraint d'entreprendre un voyage périlleux de plus de mille kilomètres en compagnie de son fils.

Leur objectif est de délivrer un message d'une importance capitale jusqu'à la ville de Chang'an. Sur leur route, ils devront traverser des territoires ravagés par la guerre et survivre face à des factions rivales impitoyables.

Le gameplay de Blood Message promet une fusion organique entre des séquences d'infiltration tendues, des mécaniques de survie en milieu hostile et des affrontements d'une rare brutalité. L'aventure se veut principalement linéaire, ce qui permet de conserver un rythme maîtrisé et une narration poignante, tout en laissant le joueur explorer des environnements gigantesques et magnifiquement modélisés. Il ne reste plus qu'à patienter pour découvrir la date de sortie officielle de ce titre très attendu, qui sera disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.