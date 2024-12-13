Blackfrost: The Long Dark 2 annoncé avec un premier trailer

Hinterland Studio a révélé, durant les Game Awards de cette année 2024, Blackfrost: The Long Dark 2, la suite de son jeu de survie.
Les joueurs et les joueuses qui ont apprécié le jeu de survie The Long Dark seront très certainement ravis d'apprendre qu'Hinterland Studio a prévu une suite, nommée Blackfrost: The Long Dark 2, qui a, d'ailleurs, profité d'un premier trailer, dévoilé à l'occasion des Game Awards 2024
.
Un trailer et une fenêtre de sortie pour Blackfrost: The Long Dark 2
Pendant la cérémonie des Game Awards 2024, Hinterland Studio a, effectivement, annoncé Blackfrost: The Long Dark 2, via un premier trailer
. Cette vidéo, qui dure un peu plus d'une minute, nous montre ainsi le monde dangereux et rude dans lequel nous devrons évoluer sur Blackfrost: The Long Dark 2
mais aussi certains dangers qui marqueront notre périple. À la fin du trailer, Hinterland Studio précise que Blackfrost: The Long Dark 2 arrive en accès anticipé au cours de l'année 2026
.
Dans une publication, disponible sur la page Steam du soft, Raphael van Lierop, le directeur créatif, a dit quelques mots à propos de cette suite et a, ainsi, déclaré :
Mais avec Blackfrost, nous poussons notre philosophie et notre vision de la survie vers l'avant d'une manière que nous n'aurions jamais crue possible lorsque nous avons lancé TLD [The Long Dark] en 2014. Nous sommes impatients de vous montrer ce que nous sommes en train de construire. Nous espérons que vous êtes aussi enthousiastes que nous !
Rendez-vous donc en 2026 pour découvrir ce que nous réserve Blackfrost: The Long Dark 2
, qui débarquera, à ce moment-là, en accès anticipé sur PC (notamment via la plateforme de Valve, Steam).
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