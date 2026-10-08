Black Desert impose maintenant un level max, et revoit la progression des personnages

Pearl Abyss bouleverse les habitudes des joueurs de Black Desert en introduisant un niveau maximum fixé à 75. Cette mise à jour majeure repense entièrement le système de progression et d'expérience, tout en ajoutant de nouvelles compétences et des événements saisonniers généreux.

Depuis la sortie du titre, le célèbre MMORPG de Pearl Abyss se distinguait par une caractéristique bien particulière : son absence totale de niveau maximum. Une spécificité qui poussait les joueurs les plus acharnés à combattre indéfiniment, avec une courbe d'expérience devenant exponentielle et souvent décourageante à très haut niveau. Cette époque est désormais totalement révolue.

La fin du leveling infini

Effectivement, avec sa dernière mise à jour majeure, Black Desert Online introduit officiellement un plafond strict fixé au niveau 75. L'objectif principal de l'éditeur n'est pas de brider l'exploration, mais plutôt de rendre la progression beaucoup plus gratifiante pour l'ensemble de la communauté. Le système de niveau de combat et d'expérience a été entièrement repensé pour offrir des avantages concrets et des paliers réguliers à franchir.

La montée en niveau a été retravaillée pour offrir davantage d'avantages et de paliers, donnant aux aventuriers un plus fort sentiment d'accomplissement.

Les aventuriers devraient ainsi ressentir une véritable évolution au lieu de l'épuisement lié à un farm sans fin. L'interface utilisateur a d'ailleurs été subtilement revue pour afficher plus clairement le niveau actuel du personnage et l'expérience de combat engrangée lors des sessions de jeu.











Une nouvelle compétence commune dévastatrice

Au-delà de la refonte profonde du système d'expérience, les développeurs ont décidé d'enrichir le gameplay. Toutes les classes peuvent désormais débloquer une compétence commune inédite intitulée « Déicide : Coup de paume ».

Cette attaque supplémentaire vient s'intégrer naturellement dans les combos existants, offrant de nouvelles approches tactiques lors des affrontements intenses qui font la renommée du jeu de rôle en ligne.

Des montures mythiques offertes aux joueurs

Pour accompagner ces changements structurels majeurs, le studio lance un événement spécial dédié aux chevaux oniriques, qui s'étalera sur une durée de quatre semaines. La mécanique est d'une grande simplicité étant donné qu'il suffit de se connecter au jeu pour valider un défi hebdomadaire.

Les aventuriers assidus qui compléteront les quatre défis recevront une boîte d'emblème de monture, leur permettant de choisir librement l'un des trois chevaux mythiques proposés. Une véritable aubaine pour ceux qui n'avaient pas encore eu la chance de mettre la main sur ces créatures prestigieuses.

Frissons garantis avec le retour d'Halloween

Enfin, la période automnale marque le lancement très attendu des festivités d'Halloween, disponibles dès maintenant et jusqu'au 5 novembre. Le mystérieux parc d'attractions de Marni rouvre ses portes, invitant les joueurs à enquêter sur une étrange présence démoniaque qui corrompt les lieux. Au programme des réjouissances nous pouvons citer pêle-mêle des mini-jeux de saison, des quêtes hebdomadaires passionnantes et des combats épiques contre des monstres spéciaux.

Les joueurs pourront également récolter une toute nouvelle monnaie, le sceau de purification, en éliminant des créatures, en récoltant des ressources, en pêchant ou en accomplissant des défis quotidiens. Ces sceaux pourront être échangés contre de multiples récompenses de grande valeur, allant des matériaux d'amélioration indispensables aux tenues thématiques, en passant par des familiers mignons et des meubles exclusifs pour décorer sa résidence.