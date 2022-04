Black Desert est offert sur Steam, pour une durée limitée

Black Desert gratuit sur Steam

Black Desert Online est disponible depuis plusieurs années, maintenant. Il s'est rendu disponible en 2015 en Corée, et dans nos contrées vertes en 2019 sur PC et consoles. Après son lancement officiel, le titre de Pearl Abyss s'est enrichi de nombreux contenus et a, d'ailleurs, récemment accueilli une nouvelle extension, nommée « Hiver Éternel ».Pour l'occasion, les développeurs ont tenu à faire un geste envers la communauté des joueurs et des joueuses :est, actuellement,. Pour le récupérer, il suffit de se connecter à son compte Steam, de se rendre sur la page du jeu et cliquer sur « Ajouter au compte ».Notez que cette offre n'est pas à durée indéterminée. En effet,. Passer cette date, le titre retrouvera son prix d'origine, soit 9,99 €. Or, si vous l'avez rajouté à votre bibliothèque durant cette période, vous le garderez à vie.Pour rappel, Black Desert Online est disponible sur