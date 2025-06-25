Black Desert Online arrive très prochainement sur PS5 et consoles Xbox Series

Si vous souhaitez découvrir le monde de Black Desert Online sur consoles, votre patience sera bientôt récompensée ! Pearl Abyss vient de confirmer la date de lancement du titre ainsi que celle de la première mise à jour.
Originellement sorti sur PC le 3 mars 2016, Black Desert Online
a fait ses débuts sur consoles de salon en août 2019. Cependant, il n'était jouable que sur PS4 et sur Xbox One. Mais celle-ci est sur le point de disparaître. Sur la page de l'édition Voyageur du titre
, il est précisé qu'à partir du 26 juin 2025, vous ne pourrez plus jouer, acheter ou télécharger la version PS4 du jeu. Toutefois, les joueurs concernés possédant une PS5 pourront continuer de profiter du jeu sur la console et inviter leurs amis dans cet univers.
Black Desert Online disponible sur PS5 et consoles Xbox Series dans quelques heures
S'il sera impossible de jouer à Black Desert Online sur PS4 et Xbox One dès le 26 juin, le titre rejoindra le catalogue de la PS5 et des consoles Xbox Series le même jour
. Cette nouvelle version profitera des innovations techniques des consoles et offrira des temps de chargement plus courts ainsi qu'un gameplay général amélioré. D'ailleurs, si vous faites migrer votre sauvegarde vers la console supérieure, votre progression, votre historique et toutes les informations relatives à votre personnage seront transférées,
et ce sans conditions.
Mais la migration et les débuts des versions PS5 et Xbox Series ne sont pas les seules informations qui ont été partagées. Dans un communiqué de presse, le développeur Pearl Abyss a donné quelques précisions sur les premières mises à jour de la nouvelle version de Black Desert Online. D'ailleurs, les héros ne devront pas attendre très longtemps pour les découvrir.
Une première mise à jour majeure avec une classe appréciée déjà annoncée
Le communiqué précise que la première mise à jour majeure des versions consoles de Black Desert Online sera déployée le 10 juillet prochain
. Celle-ci apportera notamment la classe Deadeye (reconnaissable à son allure de cow-girl et à ses redoutables revolvers prêts à faire feu) ainsi que la nouvelle région d'Ulukita, disponible depuis novembre 2023 pour les joueurs PC.
Rappelons que Black Desert est un MMO et que pour pouvoir y jouer, un abonnement au PS Plus ou au Game Pass Core est obligatoire.
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