Black Desert Online arrive très prochainement sur PS5 et consoles Xbox Series



le 25 juin 2025 à 12h45 Publié par Justine Manchuelle le 25 juin 2025 à 12h45

Si vous souhaitez découvrir le monde de Black Desert Online sur consoles, votre patience sera bientôt récompensée ! Pearl Abyss vient de confirmer la date de lancement du titre ainsi que celle de la première mise à jour.