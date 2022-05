BioShock : The Collection offert sur l'Epic Games Store.

BioShock : The Collection gratuit sur l'Epic Games Store

Découvrez les mondes inoubliables et les histoires exceptionnelles de BioShock, la franchise au succès phénoménal, dans BioShock: The Collection. Explorez les villes de Rapture et Columbia dans BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered et BioShock Infinite: The Complete Edition, qui incluent l'ensemble du contenu additionnel solo. Luttez pour votre survie et surpassez vos ennemis, que ce soit dans les fonds sous-marins ou au-dessus des nuages.

Comment avoir BioShock : The Collection gratuitement ?

Instant Gaming vous le propose, sur PC, pour la somme de 7,5 € au lieu de 59,99 €, soit 87 % de réduction.

Depuis maintenant plus de trois ans, les papas de Fortnite nous ont habitués à proposer un ou plusieurs jeux gratuits chaque semaine. Si la plupart sont des titres indépendants, nous retrouvons, parfois, de plus grosses productions, comme GTA V, World War Z, Star Wars: Battlefront 2, Dead by Daylight ou Godfall. Pour célébrer les soldes qui arrivent sur la plateforme, nous avons eu le droit à Borderlands 3 et c'est maintenantDès ce jeudi 26 mai, et pour une durée d'une semaine, il vous sera possible d'ajouterà votre bibliothèque sans dépenser le moindre sou puisqu'il est effectivement. Il s'agit tout simplement de la collection regroupant les trois opus, dont les deux premiers en version remastérisée, ainsi que tous les DLC solo. Une occasion en or si vous n'avez jamais mis les pieds dans les villes de Rapture et Columbia0Vous vivrez aussi bien des aventures sous-marines que dans les cieux, dans un style FPS. Il s'agit d'une licence très appréciée depuis le lancement du premier épisode, en 2007.Pour cela, vous allez devoir vous rendre sur l'Epic Games Store dès ce 26 mai et réclamer votre dû. Vous pouvez cliquer directement ici pour tomber sur la page du jeu. Vous avez jusqu'au 2 juin pour le réclamer.Vous pouvez consulter à tout moment la liste des jeux offerts sur l'Epic Games Store afin de ne jamais rien manquer.Si jamais vous avez manqué l'offre, quelle qu'en soit la raison, notre partenaire